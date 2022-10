Questa è la situazione, ogni giorno in piazza Giuseppe Sciuti dove lavoro presso uno studio medico. Più volte fatta la segnalazione ai vigili ma non hanno mai fatto nulla. Considerando che molte volte abbiamo chiamato l'ambulanza per dei pazienti da portare in ospedale, la situazione non è facile. Grazie e spero in un vostro aiuto. Dimenticavo che la piazza è solo per il transito pedonale.

