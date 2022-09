Vorrei segnalare la fine che hanno fatto questi dissuasori e altri presso la pista ciclabile di viale Nitta 12, abbandonata da tutti. Mi chiedo dove sono finiti i soldi per completare i lavori? Pista ciclabile al buio; cosa ci vuole per collegare la luce ? Il comune che ruolo ha in tutto questo? I consiglieri di quartiere dove sono? Domande che resteranno di sicuro senza una risposta...Inoltre tutta la pista è piena di erbacce alte

