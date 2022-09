Catania, Plaja: si segnala la ripresa di sversamento di liquami inquinanti

Si segnala la ripresa di sversamento di liquami inquinanti, in procinto di sboccare direttamente alla Playa di Catania. L'aspetto dei liquami e il contesto locale (zona industriale) fanno presumere provenienza da attività lavorative. Il punto fotografato è lo sbocco del torrente Arci, situato tra due lidi balneari in questi giorni ancora molto affollati. Si teme un'emergenza sanitaria, oltrechè ambientale. Nei giorni scorsi erano visibili nella detta foce solo acque limpidissime, forse quelle derivanti dalle piogge di qualche giorno prima. Mandata segnalazione tempestiva alla polizia municipale di Catania, si spera in un intervento immediato. Giuseppe Marino

