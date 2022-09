Catania: problema di randagismo in zona Canalicchio

Vi contatto in merito al diffuso problema di randagismo in zona Canalicchio. In particolare ci sono tre gruppi di cani che in diverse occasioni hanno assalito me, mio nipote e per quel che sò pure altri cittadini:

1.un gruppo di due cani che generalmente staziona in via Concetto Marchesi;

2.un gruppo di due cani che staziona nel terreno abbandonato di via Cardinale Nava;

3.un gruppo formato da più di otto cani che solitamente staziona in via Pietra dell'Ova e via Pietro Novelli come da foto in allegato.

Abbiamo segnalato in diversi il problema ma ancora nessuna risposta.

