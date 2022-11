Catania: pulizia straordinaria del torrente Forcile

Pulizia straordinaria torrente Forcile, via San Giuseppe la Rena. Necessità di ricostruzione argini mancanti di cemento.

Dopo una lunga attesa il commissario straordinario del comune di Catania ha avviato i lavori di pulizia straordinaria del torrente Forcile, il quale era abbastanza invaso da erbacce, che se fatte in manutenzione ordinaria, non andrebbero a invadere così tanto il torrente.

Eseguita la pulizia si nota in alcuni percorsi che l'argine eseguito a suo tempo in pareti di cemento è mancante, per cui si invita l'amministrazione a verificare ulteriore problema serio considerato ciò. Grazie dagli abitanti per quanto eseguito attendiamo altro esito.

