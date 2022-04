Aiutateci! Questo edificio diroccato da oltre 20 anni si trova ai Cappuccini, in Via Plebiscito angolo Via grotta magna, squalifica il quartiere che peggiora sempre più. Per il bene della collettività bisognerebbe demolirlo. Ma i responsabili Politici e privati dove sono? Che fanno? Può un privato privare della normale decenza un intero quartiere? Dov'è l'interesse della collettività?

