Catania, quartiere Nesima superiore: strade al buio, spazzatura e criminalità

Ci scrivono: "Segnalo che da oltre due settimane il quartiere Nesima superiore ha le strade al buio. Con le montagne di spazzatura che si formano, diventa pericolosissimo anche solo camminare per brevi tratti. Topi enormi, scarafaggi buche e non per ultimi, delinquenti e spacciatori ancor più indisturbati, è davvero pericoloso camminare. In questa città chi paga le tasse deve essere calpestato in tutto. È davvero uno schifo. Così si incentiva l’evasione. Altro che aumentare la tassa".

