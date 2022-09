Continuano ad arrivare in redazione le segnalazioni dei cittadini sullo stato della città di Catania. In copertina via Ughetti, auto abbandonata da anni, i vigili sono stati avvertiti più volte senza risultato, erba alta anche nelle vie limitrofe.

Pubblicità

Il video si riferisce alla via Colajanni: "Questo è lo stato di degrado giornaliero in cui versa via Napoleone Colaianni e tutte le aree limitrofe compresa la via Archimede"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA