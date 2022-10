"Via Sabato Martelli Castaldi di fronte civico 108, stanotte hanno rifatto le strisce pedonali ma, guarda caso, il marciapiede non è percorribile causa il continuo rilascio di rifiuti a tutte le ore del giorno. Ma perché non vengono installate delle telecamere?"

