Catania: rifiuti in piazza S. Maria di Gesù

Catania: Piazza Santa Maria di Gesù. Siamo due impiegate della scuola Istituto Archimede, circa 10 giorni fa è stato rimosso il cassonetto dei rifiuti e buttato tutto il contenuto a terra. Considerato che sono stati aggiunti ulteriori rifiuti giornalieri .... Ancora ad oggi non rimossi. Lascio immaginare le relative conseguenze (odori, insetti, topi). Nessuna traccia di mastelli. Considerata la popolazione circostante la piazza, parliamo di pieno centro con ospedale Garibaldi compreso. Tra un mese questa piazza sarà popolata di giovani che inizieranno il nuovo anno scolastico. È possibile in una città turistica come Catania sopportare tale scempio?

