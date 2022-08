Ci scrivono :" Hanno tagliato gli oleandri, alberi che stavano lì da decenni,e adesso non si riesce nemmeno a camminare sul marciapiede perché i monconi hanno ributtato a mo' di cespuglio. E sotto ogni cespuglio, i miei adorati concittadini hanno lasciato delle grasse buste di spazzatura, attorniate dalle deiezioni dei cani di altrettanto adorati catanesi. Scappare da questa città, è l'unica via d'uscita. Via Gigi Macchi, Catania"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA