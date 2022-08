Ci segnalano: "Deposito di rifiuti ingombranti in Via Quieta a Catania. Ma l'educazione in questa città esiste? Tutti se ne fregano ed esiste quasi una rassegnazione perenne al decadimento del rispetto a cui avremmo diritto, al decadimento dell'istruzione e della civiltà. Insomma Catania "pattumiera" a cielo aperto!".

