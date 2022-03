Catania, rifiuti ingombranti: "Telefono inesistente, se fossi un incivile avrei risolto"

Oggi è non solo, ho cercato di mettermi in contatto con il Comune di Catania per il ritiro di rifiuti ingombranti. Tutto inutile, un numero è inesistente e l'altro muto. Certo se fossi come qualche cittadino incivile avrei già risolto. Ma il mio senso civico me lo impedisce. I vari assessori che si sono succeduti nell' incarico e complice il Sindaco, si sono riempiti la bocca di tante belle e inutili parole. Scusate lo sfogo ma proprio in questi giorni ho provveduto a pagare la rata tarsu 2022

