Catania: rimossi auto e scooter abbandonati in via Padova

Arriva la soluzione e ringraziamo l’amministrazione! Sono passati diversi mesi dai vari comunicati stampa, molteplici segnalazioni e denunce, in riferimento alla mancata rimozione delle auto e scooter incendiati e abbandonati in Via Padova nel quartiere Borgo-Sanzio di Catania. Il Comitato Vulcania, a nome dei cittadini del quartiere, ringrazia l’Amministrazione comunale e III Municipalità per aver risolto il problema di un servizio così importante di decoro urbano. È questo che i cittadini vogliono vedere".

Angela Cerri

Presidente Comitato Vulcania

Pubblicità





COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA