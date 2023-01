Catania: riportare ad uno stato di decenza lo slargo di viale Fleming

Vorrei segnalare, dopo il mancato riscontro alla mia segnalazione diretta al Comune di Catania, quanto segue: imboccando il viale Fleming dalla circonvallazione, sulla sinistra c'è uno slargo in condizioni pessime, unico luogo di parcheggio per i residenti e anche per i non residenti.

Nell'asfalto dissestato ci sono buche, erbacce incolte e sporco ovunque.

Il marciapiede adiacente è una discarica a cielo aperto Sarebbe ora che il Comune intervenisse a ripristinare uno stato di decenza e di praticabilità dell'area.

Paola Malgeri

