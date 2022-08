Segnaliamo che il problema dei rifiuti in cui versava fino a ieri Piazza Santa Maria di Gesù a Catania, in cui era stato rimosso il cassonetto e svuotato tutto il suo contenuto per terra, è stato oggi fortunatamente risolto.

I rifiuti sono stati raccolti e la strada è stata interamente pulita dagli appositi mezzi.

