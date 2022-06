Catania: "Salviamo la nostra città"

Lo scempio sta in tutti gli angoli purtroppo della mia città … Catania, altroché bellezza storica, di storico stanno emergendo i cumuli dell’immondizia che fanno da cornice nelle varie vie di Catania… Primeggia l’inciviltà e lo scarso senso civico inesistente delle persone sporche che peggiorano la situazione disgustosa e ripugnante. Personalmente ho sentito due turisti che commentavano davanti uno dei tanti cumuli di spazzatura, ecco poi perché hanno un’immagine sbagliata del sud perché oltre la disonestà dei cittadini c’è anche una schifosa e pessima organizzazione burocratica.

Pubblicità

La città é completamente all’abbandono i cari politici pensano solo alle loro poltrone ma la vera realtà è combattere con la cosa peggiore: l’ignoranza la negligenza e l’inciviltà dei cittadini catanesi che “depositano” di tutto malgrado vedono i cumuli della spazzatura ! Non c’è rigore, non c’è sorveglianza siamo al degrado…ecco forse ora servono le mascherine per non respirare lo schifo che lasciate! Abbiate cura e pulitevi prima di tutto la coscienza…pensateci quando scendete dalle vostre macchine, furgoni ecc. il danno ecologico e urbanistico che lasciate ! Non buttate via l’orgoglio catanese SALVIAMO LA NOSTRA CITTÀ

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA