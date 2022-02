Catania: "Se la differenziata non va da Maometto..."

"Se la differenziata non va da Maometto, Maometto va alla differenziata". Un cittadino del quartiere Picanello ha pensato di realizzare questo cartello di protesta, affisso in via Principe Nicola, per sollecitare la raccolta dei rifiuti differenziati che nel quartiere avviene con la lentezza del "Comunosauro".

Firmato "Un cittadino di PicaBello"