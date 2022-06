Catania, situazione di pericolo al Viale Kennedy

Un lettore segnala: "Pazzesco, questo è il viale Kennedy alla Plaia oggi, pericolosissimo cantiere aperto e per di più con una visibilità nell'attraversare ridotta quasi a zero, con gli spartitraffico raddoppiati in altezza. Erba alta e secca e tondini di ferro in mezzo alla carreggiata, senza alcuna segnalazione. E' un miracolo se non succede niente, con migliaia di persone che oggi si sono riversate al mare. Vergogna, questa è una strada da chiudere. Dov'è la sicurezza?"

