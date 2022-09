Corso dei mille di fronte alla scuola elementare San Giovanni Bosco e accanto alla casa di riposo Padre Pio. Scaricano abusivamente e senza alcun controllo materiale di risulta, non solo di abitazioni private ma anche di cantieri. Dalle foto si evidenzia come la situazione è pericolosa soprattutto per l’inizio della scuola e per glia anziani. Occorre mettere un presidio soprattutto notturno o video camere per monitorare la situazione

