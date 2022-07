E' solamente vergognoso che, in una via cosi importante, la via San Giuseppe alla Rena, la strada che porta all’aeroporto di Catania, l'unica piazza, si vede questo scenario, occupata dai nomadi,

Pubblicità

e nessuno dei responsabili comunali fa nulla, ma dico i supervisori del comune dove sono in ferie? Se cosi non fosse, mandateli tutti a casa, non fanno nulla per la città di Catania. Spero che qualcuno intervenga!

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA