Ok, per quanto riguarda la spazzatura a Catania, Samuele Bersani, e tutti i catanesi, sono caduti in una trappola, secondo il facente funzioni di sindaco. Invece, per quanto riguarda i tanti problemi della villa Bellini? Si tratta di realtà virtuale? Ma quante ce ne fanno, siamo proprio degli stupidotti!

