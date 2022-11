Catania: sporcizia all'ingresso dell'asilo nido "Raggio di sole"

Ci scrivono:"Questo è quello che si trova all’ingresso dell’asilo nido “Raggio di sole “e di fronte alla scuola dell’infanzia “Narciso”. È inaccettabile che in una strada frequentata giornalmente da centinaia di bambini piccoli si debba fare lo slalom fra centinaia di cacche di cani, sacchetti con le medesime (che io farei raccogliere agli schifosi proprietari) e spazzatura di ogni genere. Il Comune di Catania non credo non sia a conoscenza di questo schifo. Chi di competenza non solo dovrebbe tempestivamente intervenire ma anche vergognarsi. Naturalmente chi crea questo schifo con la sua maleducazione è parimenti responsabile e andrebbe severamente punito."

