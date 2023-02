Per la giornata del risparmio energetico, ci tenevo a segnalare che nonostante le ripetute segnalazioni di una grande perdita d'acqua all'Acoset nessuno è intervenuto a riparare la stessa. Uno spreco veramente insostenibile che si perpetua da mesi in via Cozzarelli, 95 a Trecastagni.

