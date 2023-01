Stiamo puzzando, dal 17 dicembre non si vede nessuno per pulire via G. Di Stefano, via Tezzano, via Platamone, via Misterbianco, via Marchese di Casalotto, via Francesco Crispi. Dov'è la ditta?

Magari faccio io tutta la zona e poi pago la tassa

