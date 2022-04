Catania: strade dissestate a S. Pietro Clarenza

Un lettore ci invia una segnalazione relativa al dissesto di Via Palermo e Via Regione Siciliana a San Pietro Clarenza.

"Salve, dopo quattro mesi dalle segnalazioni ancora nessun intervento e il pericolo è sempre maggiore, indecenza massima, via Palermo e via Regione Siciliana ridotte a un colabrodo nella totale indifferenza dell'amministrazione, una strada trafficata ogni giorno da migliaia di pendolari costretti non solo a distruggere i propri mezzi ma anche a rischiare danni fisici."

