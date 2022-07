Catania: strade sporche e non spazzate: "Ci prendono in giro?"

Ci prendono in giro? A chi segnalare il disservizio nella gestione pulizia strade? La spazzatrice passa e ripassa sulle strade ma i marciapiedi, invasi da fogliame, rifiuti e DEIEZIONI dei cani del quartiere vengono trascurati. Da anni nessuno spazza quando prima la MULTISERVIZI provvedeva alla pulizia regolarmente ogni 4 giorni massimo. Ci troviamo in via Francesco Buccheri Boley lato est...per non parlare del lato ovest.

È da un po' di giorni che gli operatori ecologici non puliscono via Calatafimi, ho notato che le altre vie sono spazzate regolarmente mi domando come mai questa via viene rifiutata? Invito l'assessore alla N.U. Di venire a controllare di persona.Vedasi foto.

Condominio 40 alloggi via Calatafimi 5,7,9,11.CATANIA.

