Sono una cittadina di Catania, come ogni giorno vado a supermercato Deco di Piazza principessa Jolanda, con il mio carrello della spesa attraverso le strisce pedonali. Oggi mi ritrovo con una novità: hanno dimezzato le strisce pedonali inserendo nell’altra metà le strisce blu. Allego foto, guardate bene, come si può fare questo? Non ho parole! Segnalo questa ingiustizia una delle tante che si vedono solo a Catania.

