Vorrei segnalare l'urgenza di ripristinare le strisce pedonali, magari rialzate, con passaggio pedonale semaforico, sul viale Odorico da Pordenone all'altezza di via Battista Grassi.

Uso spesso questo attraversamento provenendo da Barriera per recarmi a piedi in centro o con il monopattino e vedo spesso molti altri pedoni che attraversano rischiando, in quanto le strisce sono appena visibili.

