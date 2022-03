Torrente Forcile in prossimità del villaggio Santa Maria Goretti Catania, oltre ai liquami fognari troviamo una bombola forse d'ossigeno. Con l'imminente estate, i nostri mari saranno sempre più inquinati. Lo stesso vale per i canali delle acque piovane esistenti alla zona industriale di Catania. Nessun controllo delle acque per evitare l'inquinamento.

