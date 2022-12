È una vergogna 30 minuti in attesa che il Brt arrivi in via passo gravina e per di più la tabella è in manutenzione; poi si passa alla metropolitana, dopo mezz'ora di attesa e dall'altoparlante annunciano che le corse avranno un po di ritardo a causa di problemi tecnici...altra attesa; e poi vogliono che i cittadini lascino le auto a casa ma com'è si può avere una simile pretesa? Una storia trita e ritrita

