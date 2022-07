Catania: "Tutta la città è una discarica"

Vorrei segnalare lo stato di abbandono di via Rosina Anselmi che ormai è diventata una discarica. Dai residui dell'incendio della spazzatura che settimane fa ha distrutto anche delle macchine, ai sacchi di spazzatura che da settimane rimangono sul marciapiede,

alle deiezioni dei cani che rimangono sul marciapiede causa mancata raccolta dei padroni degli stessi, al materiale che ogni giorno viene scaricato (materassi, mobili, ecc. ecc,).Ho segnalato la presenza dei sacchi non raccolti sia al personale che ogni mattina svuota i bidoni della spazzatura ancora lì presenti, sia ai soggetti che si occupano di spazzare la sede stradale ma non è competenza loro. Magari si aspetta che marciscano e si dissolvano

Sono ritornato nella mia città dopo un bel po' di tempo, mamma mia che disastro, sporcizia, strade che sono ridotte in condizione pietose, complimenti per l'ottima gestione da parte del comune. Da piangere, non dico altro. Nella foto la circonvallazione di Catania

Via Nuovaluce, Canalicchio parcheggio su galleria autostrada. Oggi più "pulito" del solito, è anche peggio. Sempre così

