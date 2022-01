Catania: tutta la zona di piazza Cavour è in totale abbandono

Via Caronda zona Piazza Cavour altezza dell'Istituto Maria Ausiliatrice è in totale stato di abbandono, scarsa igiene e pulizia, i pedoni sono costretti a schivare escrementi canili, buche e sporcizia. Pessimo biglietto da visita che la città di Catania offre ai turisti. Situazione diventata insostenibile, segnalazioni a non finire, stessa situazione si presenta per intero tratto, dalla Circumetnea fino al Borgo. Sollecito nuovamente chi di competenza a risolvere al più presto questa situazione.

