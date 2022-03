Catania. Nessun inizio lavori nell'area dell'ex Ospedale Vittorio EMANUELE. Parecchie attività commerciali sono chiuse e altre sono prossime alla chiusura, le case sono in vendita da anni senza risultato, la sera è diventato un pericolo attraversare le strade del quartiere che si sta riempiendo di barboni. Le istituzioni devono fare qualcosa per far rinascere San Cristoforo. Aiutateci il quartiere sta morendo

Pubblicità





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA