Catania: una città in tilt per la partita di calcio

Oggi una città in tilt per la partita di calcio...Molti sono i motivi che rallentano il percorso degli automobilisti a Catania, uno di questi è legato allo stadio Massimino. Quando, in giorno lavorativo e in orario dell'uscita da scuola di molti studenti e studentesse, viene chiuso, con auto della polizia locale, il tratto tra il viale Mario Rapisardi e lo stadio, in città è il caos. Ore passate in macchina a dover sperimentare nuove vie che alla fine sono senza soluzione di uscita dalla confusione. È quello che è accaduto oggi. Ben quasi due ore per percorrere un tratto di strada che nelle giornate di quasi normalità vengono percorse in meno di mezz'ora. È possibile che accada questo? Non è possibile trovare soluzioni? È normale che lavoratrici, lavoratori, mamme con bambini, studenti e studentesse devono vivere l'incubo dell'imbottigliamento e la fatica di un rientro nelle proprie case con eccessivo ritardo. Per molti tale ritardo fa slittare tutta una serie d'impegni pomeridiani. È giusto tutti questo? Una catanese, che comunque sostiene il calcio Catania

