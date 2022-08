Catania: "Una città ridotta a un far-West"

A chi ha compiuto questo gesto vorrei dire che deve vergognarsi di questo gesto, nella speranza che capisca il male che arreca agli altri. Cara redazione la Sicilia scrivo a voi il mio sfogo su di un fatto accaduto la sera del 30/08/22 in via Sapri a Catania.Tornando da un turno di lavoro pesante in ospedale. Parcheggio la mia auto dove da più di 2 anni faccio tranquillamente, ma al risveglio appena riprendo l'auto per andare in ospedale trovo l'amara sorpresa di non avere più gli specchietti laterali. Immaginate lo stupore e la mia reazione nel constatare che mancavano da entrambi i lati.Ho subito provato sdegno e ribrezzo per questo catanese che arrotonda arrecando danno a chi onestamente lavora. Desidero solo dire che Catania ormai è fuori controllo,le regole per alcuni sono solo optional e il non rispettarle li rende ancora più sicuri e invincibili.Provo molta vergogna a lavorare in una città ridotta ad un far-west.

