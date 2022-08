Catania: "Veduta" di via Acquedotto Greco

Vorrei segnalare a codesta redazione una discarica a cielo aperto in uno spazio sottostante la palazzina di via Acquedotto Greco 169, una cosa molto sgradevole da vedere, è da più di un mese che si trova un frigorifero rotto, un materasso, dei mobili e altro. Ormai a Catania la gestione rifiuti è diventata un caso pazzesco e deplorevole. Spero che i responsabili del settore leggano e possano far togliere questo scempio dalla vista dei cittadini che abitano qui grazie Biagio gangi

