Siamo in via Ballo, al civico 8. Siamo in una zona di un certo prestigio, ma i vari punti di deposito di spazzatura giornaliera come indicato in foto (circa 15), mostra tutto il degrado esistente. Sarebbe stato più semplice, pulito e igienico posizionare dei carrellati sui marciapiedi non utilizzati e in rapporto ai condomini, per risolvere parte del degrado.

