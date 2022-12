Catania, via Bernini: 400 metri di degrado

Questa è via Bernini angolo piazza Michelangelo - Chiesa della salute. Era di proprietà del comune di Catania, da qualche anno proprietà privata un attesa di non si sa cosa...Tutta la strada, circa 400 metri, invasa dalla spazzatura di ogni genere anche sotto i portici. Fiore all'occhiello una "villetta" in tenda dove ha vissuto per anni un senza tetto, ora andato via per malattia lasciando in eredità la "villetta" e la spazzatura, a un altro senza tetto. Non è bella la spazzatura e non è umano che umani vivano in quelle condizioni di assoluta indigenza. Nessuno ci pensa e siamo in una zona centrale, non nascosta e periferica

