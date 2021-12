Catania, via dott. Consoli: disservizi e "Killer" dei vetri d'auto

In via dott. Consoli e dintorni siamo alle solite. Dopo aver segnalato, tramite questa preziosa rubrica, l'ennesimo disservizio "pulizia strade", caratteristica principale di questa sfortunata città, sembrava che la pulizia avesse ripreso il giusto ritmo. Purtroppo "l'incantesimo" si è esaurito e si è tornati peggio di prima anzi, oltre lo schifo si sono aggiunti i vetri dei finestrini rotti grazie al ritorno dei "Killer" dei vetri d'auto. Sono state fatte segnalazioni a chi di competenza incluso i sigg.ri VVUU di passaggio per la via ma, ahimè, la munniza li è e li continua a rimanere. Che dire, anche stavolta ci appelliamo alla vostra rubrica nella speranza che qualcuno possa intervenire definitivamente. Io intanto da buon cittadino (spero non fesso) continuo a pagare un servizio che non i pare funzioni bene, infatti, aggiungo che in via Basile il cassonetto della raccolta plastica è sparito e quindi oggi mi farò un giro con la macchina alla ricerca di un cassonetto funzionante.

