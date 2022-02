Catania, via Malta inciviltà quotidiana

Questa è la civiltà di chi pensa di avere comprato inseme al Range Rover, anche il codice della strada e lo spazio. La macchina viene ripetutamente posteggiata in doppia fila bloccando le macchine regolarmente posteggiate, sempre la stessa macchina impedisce la manovra per svoltare l'angolo. Cosa ben peggiore è avere segnalato questo alla municipale di Catania solo oggi tre volte. E non avere mandato nessuna pattuglia. Così si vive a Catania. Via Malta



