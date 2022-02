Catania, via N. Sauro: ritorna il doppio senso e anche l'anarchia

Desidero portarvi a conoscenza di un grosso errore portato a termine da qualche esercente in via Nazario Sauro. Strada ampia, è vero, ma che a seguito di molti esercizi (bar, officina, 2 Caf, barbiere, agenzia assicurazioni, deposito attrezzatura per bar/ristoranti, centro assistenza Whirpool e dulcis in fundo discount GM, ivi esistenti, la vecchia A.C. Creò i sensi unici tra le vie Cave di Villara’ e Nazario Sauro, eliminando così il problema di ordine pubblico che si creava con la costante sosta in doppia fila. Morale da via Villara’/Viale si entrava e da Via N. Sauro si usciva e se c’era qualche distratto che poneva il veicolo in doppia fila non succedeva nulla. Improvvisamente, per motivi che non ci spieghiamo (o forse sì), via N.Sauro ridiventa a doppio senso di circolazione e sono quotidiane le liti, sia all’incrocio tra il Viale e la Via Sauro e all’altezza del bar di quest’ultima. A riprova di quanto riferito allego foto. Il bello sapete cos’è? Non si vede neanche l’ombra di un vigile e tutto procede nell’anarchia più totale.

Giuseppe Lopis

