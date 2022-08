Catania: via passo Gravina, semaforo pedonale pericoloso

Per i pedoni l'attraversamento di via Passo Gravina, nel lungo tratto in discesa che da Fasano arriva all'ingresso del lato est della Cittadella universitaria, è un costante pericolo per la forte velocità dei veicoli in transito. Forte velocità che spesso è causa d'incidenti fra gli stessi veicoli, incidenti che si ripetano in modo particolare all'altezza del numero civico 183/a dove un doppio semaforo (uno pedonale e subito dopo un altro viario) spesso non viene rispettato causando tamponamenti e scontri.

In questo luogo ha perso la vita un motociclista e che a pochi metri da questi semafori un ciclista è stato travolto e ucciso.



Recentemente è stata rifatta la segnaletica orizzontale, ma, come dimostrano le nostre foto, nel semaforo pedonale in questione non è stata realizzata la segnaletica orizzontale pedonale e dall'altro lato della stessa via non c'è neanche il semaforo.



ASIA USB chiede l'immediata messa in sicurezza di questo attraversamento pedonale.

