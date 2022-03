Catania: via Sassari, marciapiede usato come discarica

Ci troviamo in via Sassari di fronte l'entrata della Scuola media Dante Alighieri, come si può ben vedere dalle foto allegate il marciapiede è usato come discarica di materiale di ogni genere, altra cosa pericolosa sono i rami degli alberi del limitrofo "parco" Falcone che scendono fino a toccare il marciapiede rendendolo impercorribile e oltretutto mettendo in pericolo, se dovesse staccarsene qualcuno, i tanti ragazzini e genitori che stazionano davanti la scuola.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA