Catania: volo cancellato dopo 9 ore di attesa in aeroporto

Mi chiamo Claudia Gulisano vi segnalo un fatto accaduto a me e agli altri passeggeri di un volo diretto a Roma Fiumicino da Catania. Il volo programmato per le 16:55 del 16/07 è stato ritardato di ora in ora fino ad arrivare alle 01:40 del 17/07, quando ci è stata comunicata infine la sua cancellazione. Tra i passeggeri c'erano anziani, famiglie e bambini piccoli, lasciati tutte quelle ore in attesa di un aereo che non è mai arrivato. La cancellazione ci è stata comunicata pochi minuti prima delle 01:40, non ci è stata fornita assistenza di nessun tipo, né dalla compagnia aerea Ryanair con cui dovevamo volare né dal personale dell'aeroporto di Fontanarossa. Avendoci comunicato la cancellazione a quell'ora è stato impossibile per la maggior parte di noi trovare un altro volo per il giorno seguente o un altro tipo di soluzione che ci permettesse comunque di raggiungere la nostra destinazione nella giornata di domenica. L'imbarco è stato spostato dalle 16:55 alle 17:10, poi alle 18:10, poi alle 19:20, poi alle 20:50, e infine alle 01:40 di notte. In totale abbiamo aspettato più di 9 ore, continuando a sperare che il volo prima o poi sarebbe partito.

