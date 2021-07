Campo scuola Picanello. Ancora tutto fermo, l'inerzia della politica da il colpo di grazia all' atletica e a tutto lo sport cittadino. Il Sindaco interviene solo quando il calcio è in difficoltà, ma per il resto silenzio. Adesso inizia la solita tiritera, adeguamento progetto, revisione prezzi eccetera. Ribadisco il concetto "non siamo cosa" detto in lingua italiana la desertificazione economica e sociale continua senza porvi rimedio.

