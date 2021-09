Cara Sicilia, forse è “tempu persu”ma ti scrivo lo stesso. Questa foto riproduce la centralina telefonica ubicata in via Forcile e abbandonata in quest stato da giorno undici dai tecnici che dovevano ripararla e ripristinare i collegamenti ora inesistenti nella zona.In questi giorni di abbandono sono stati strappati tutti i cavi da concittadini incivili o altri delinquenti che a catania, grazie a Dio abbondano. Che fare? A chi rivolgersi?

