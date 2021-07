Siamo in via I ngegnere, Catania. Come si può fare la differenziata in questo modo? Che braccio si deve avere per inserire le bottiglie di plastica nel contenitore? Mistero! È ogni giorno così. Servirebbero telecamere per individuare gli incivili. Ecco perché la gente si scoraggia e butta tutto nell'indifferenziata.

