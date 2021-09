Segnalo lo stato vergognoso in cui versa il quartiere S.Leone...Spazzatura e rifiuti vari non raccolti da 10 giorni...Qui siamo in Corso dei Mille all'altezza della scuola S.Giovanni Bosco...Le mamme ed i bambini devono anche stare attenti ai ratti che si aggirano tra i rifiuti...Date risalto a quello che sta accadendo in molte parti della città..Siamo in piena emergenza sanitaria.

