Ecco questa è la città di C atania: gli autobus che non ci sono, il sindaco non esist e, però vogliono pagati i biglietti e gli abbonamenti. Dove sono gli autobus? Nel 1970 Catania era chiamata la Milano del sud, oggi viene chiamata la città del degrado e dello schifo

